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به منظور تسهیل در تردد و بازگشت هم استانیهای عزیز از مراسم وداع با شکوه قائد شهید امت، ادارات استان بوشهر امروز سه شنبه ۱۶ تیر ماه تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاونت توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر اظهار داشت: با موافقت استاندار به منظور تسهیل در تردد و بازگشت زائرین مراسم وداع با قائد شهید امت و همچنین برنامه ریزی برای حضور هم استانیها در آیین سوگواری و مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب و خانواده معزز ایشان در شهر مقدس قم، تمامی دستگاههای اجرایی استان بوشهر بهجز دستگاههای خدمات رسان و امدادی و بانکها روز سه شنبه ۱۶ تیرماه تعطیل است.
فردین اسلامیراد بیان کرد: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
وی اضافه کرد: نحوه فعالیت بانکهای استان در روز سهشنبه توسط کمیسیون هماهنگی بانکهای استان پس از هماهنگی با استانداری به صورت کشیک اعلام میشود.