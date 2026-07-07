مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به عزم این اداره کل برای تکمیل طرح های نیمه‌تمام ملکان گفت:هم‌اکنون ۲۳ طرح در راه‌های روستایی این شهرستان به طول ۴۴ کیلومتر و با پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصد در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، عبدالحسین علی‌اکبری در بازدید از طرح های راهداری و نشست مشترک با فرماندار ملکان، از عزم جدی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی برای تکمیل طرح های نیمه‌تمام ملکان خبر داد و با بیان اینکه مبلغ قرارداد طرح های راهداری روستایی ملکان معادل ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال است اظهار کرد: برای تکمیل و نهایی کردن این طرح‌ها به سه هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

وی به جذب اعتبارات ویژه با پیگیری‌های نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: با تلاش‌های انجام شده مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای کمربندی و نیز ۵۴۰ میلیارد ریال برای روکش و نگهداری آسفالت حوزه راهداری ملکان اختصاص یافته است.

علی اکبری از رفع مشکلات مربوط ساخت و تکمیل پل شرازول در شهرستان ملکان هم خبر داد و اعلام کرد که این پل هم اکنون آماده افتتاح است.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تامین روشنایی محور‌های مواصلاتی ملکان گفت: روشنایی محور ملکان - بناب به طول چهار کیلومتر به اتمام رسیده و چراغ‌های کمربندی نیز تعویض و آماده بهره‌برداری است و در همین رابطه طرح روشنایی محور ملکان - میاندوآب در دست بررسی بوده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.

علی اکبری ساماندهی زیرگذر آروق را از طرح‌های تعهدی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی در ملکان برشمرد و وعده داد، طراحی و اجرای میدان این زیرگذر تا پایان تیر ماه امسال نهایی و عملیاتی می‌شود.

وی عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت محور‌های ملکان - بناب، ملکان - میاندوآب، کمربندی و میادین ورودی شهر ملکان را از دیگر طرح‌های مهم راهداری ر این شهرستان اعلام کرد که به زودی تکمیل و بهره برداری خواهد شد.