مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان بعد از اقامه نماز توسط آیت الله جوادی آملی از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) با حضور گسترده و پرشور مردم آغاز شده است.

در این آئین که در مسیر مسجد مقدس جمکران تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) در بلوار پیامبر اعظم در فضایی حماسی و حزن انگیز ادامه دارد شرکت کنندگان با سردادن شعار‌های ضد استکباری، انتقام و خون خواهی آقای شهید ایران را خواستار شدند.