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۱۵ نفر از کارکنان مجرب به همراه ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس استان از ۱۷ تا ۲۰ تیرماه به مشهد مقدس اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از اجرای برنامههای جامع پوشش فوریتهای پزشکی در مسیرهای تردد زائران مراسم وداع رهبر شهید خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی اورژانس کشور و با هدف تأمین امنیت جانی زائران، نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در مسیرهای اصلی تردد مستقر شدهاند.
حسینی افزود: برای پوشش کامل فوریتهای پزشکی در مراسم وداع و همچنین تقویت ناوگان اورژانس در شهر مشهد مقدس، از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ تیرماه، ۱۵ نفر از پرسنل مجرب به همراه ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به مشهد اعزام خواهند شد.
وی گفت: همچنین مرکز اورژانس بیرجند آمادگی دارد تا در صورت بروز هرگونه نیاز، همکاریهای بیشتری با ناوگان اورژانس مشهد داشته باشد.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: با توجه به حجم بالای تردد جادهای در همه شهرستانهای مسیر، از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه، ظرفیت ناوگان آمبولانس در این مناطق بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است و در هر یک از شهرستانهای مسیر، حداقل یک دستگاه آمبولانس به صورت اضافهنیروی ثابت مستقر خواهد شد.
حسینی با اشاره به اهمیت پیشگیری از حوادث رانندگی در ساعات پیک تردد، گفت: آمبولانسهای مستقر در پایگاههای جادهای استان که در مسیرهای اصلی تردد زائران قرار دارند، در ساعات اوج شلوغی به حاشیه امن جادهها منتقل خواهند شد.
وی گفت: همه ۸۸ پایگاه اورژانس جادهای و شهری استان به همراه ۲ بالگرد اورژانس هوایی مستقر در بیرجند و طبس، و همچنین ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس در نهبندان و طبس، در وضعیت آمادگی مضاعف قرار دارند.