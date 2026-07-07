مرکز اهدای خون یزد واقع در میدان ابوذر، پایگاه انتقال خون شهرستان اردکان، مرکز اهدای خون شهرستان میبد و مرکز اهدای خون شهرستان مهریز امروز سه شنبه دایر می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان یزد: با توجه به تعطیلی امروز ۳شنبه ۱۶تیر تیرماه، فعالیت مراکز اهدای خون بشرح زیر و کما فی السابق دایر می‌باشد.

مرکز اهدای خون یزد واقع در میدان ابوذر از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۹

پایگاه انتقال خون شهرستان اردکان از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴

مرکز اهدای خون شهرستان میبد از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰

مرکز اهدای خون شهرستان مهریز از ساعت ۸ تا ۱۲