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در یکصد و بیست و هشتمین شب تجمعات مردمی، میدان شهدای گمنام شهریار شاهد حضور پرشور و مقتدرانه شهروندانی بود که برای خونخواهی رهبر شهید امت و تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب گرد هم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهریار که همواره در صحنههای سرنوشتساز حضور داشتهاند، بار دیگر با تجمعی گسترده، بر لزوم قصاص و خونخواهی امام شهید تأکید کردند. این حضور پرشور، نشانهای از همبستگی عمیق مردم این شهرستان با آرمانهای ولایت و ایستادگی در برابر دشمنان است.
حاضران در این میدان، در فضایی سرشار از اندوه و عزای عمیق، به سوگواری برای فراق قائد امت پرداختند. شرکتکنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای حماسی و انقلابی، عزم خود را برای ادامه راه شهیدان و حفظ عزت و استقلال ایران اسلامی ابراز داشتند.
این تجمع مردمی در میدان شهدای گمنام، جلوهای از همدلی و سرمایه اجتماعی ملت ایران بود؛ حضوری که پیوند ناگسستنی رهبر و امت را به تصویر کشید و پیام اقتدار و انسجام ملی را به گوش دنیا رساند.