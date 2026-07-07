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جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک سنگین در بخشهایی از محورهای شمالی برای امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا گفت: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاهبیشه و مسیر شمال به جنوب در حدفاصل ماسال تا مجلار، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سهراهی چلاو، ترافیک سنگین برقرار است.
سرهنگ محبی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.
وی افزود: تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.