به گزراش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ایرج رسولان در این بازدید بر تسریع در روند بازسازی، رعایت دقیق ضوابط فنی و نظارت مستمر بر تعمیر ساختمان‌های آسیب‌دیده تأکید کرد.

وی ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های خسارت و نحوه اجرای عملیات تعمیر و بازسازی، بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر فرآیند تعمیر ساختمان‌های آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: رعایت اصول فنی در اجرای تعمیرات، تضمین‌کننده ایمنی، استحکام و پایداری واحد‌های مسکونی خواهد بود.

رسولان ضمن ارائه توصیه‌های فنی به ساکنان و مالکان واحد‌های خسارت‌دیده، هماهنگی مستمر با کارشناسان بنیاد مسکن را از مهم‌ترین عوامل در اجرای صحیح عملیات بازسازی برشمرد و افزود: بهره‌گیری از نظر کارشناسان متخصص، ضمن کاهش خسارات احتمالی، کیفیت و دوام ساختمان‌ها را در آینده تضمین می‌کند.

وی راه‌اندازی ستاد بازسازی جنگ توسط بنیاد مسکن استان بوشهر را اقدامی ارزشمند در راستای تسریع و تسهیل خدمات‌رسانی به مردم آسیب‌دیده دانست و اظهار داشتت: تشکیل این ستاد نشان‌دهنده نگاه ویژه و مدیریت جهادی در پیگیری روند بازسازی و پاسخگویی به مطالبات مردم است.

رسولان همچنین در ادامه سفر خود به استان بوشهر، از روند اجرای طرح بزرگ دهکده شهری در روستای لیلک از توابع شهرستان تنگستان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی این طرح و روند پیشرفت عملیات عمرانی آن قرار گرفت.