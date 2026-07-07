در یکصد و بیست و هشتمین شب تجمعات مردمی، مردم شهرستان لواسان با حضور پرشور و گسترده، برای سوگواری در فراق رهبر شهید امت و تأکید بر خونخواهی ایشان، گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این حضور گسترده در لواسان، بار دیگر نشان داد که پیوند میان رهبر و امت، فراتر از هر تهدیدی است. مردم با حضور در این تجمع شبانه، بر وحدت و همبستگی ملی و ایستادگی در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، در حالی که با چشمانی اشکبار و مشتهایی گره‌کرده، رهبر شهید خود را بدرقه می‌کردند، با سر دادن شعارهای حماسی و انقلابی، عزم خود را برای ادامه راه شهیدان و حفظ عزت و استقلال ایران اسلامی ابراز داشتند.

این تجمع در شب ۱۲۸، جلوه‌ای از همدلی و سرمایه اجتماعی مردم لواسان بود؛ حضوری که پیام اقتدار سیاسی و امنیت پایدار کشور را به گوش جهانیان رساند و ثابت کرد که ملت ایران در سخت‌ترین شرایط، تکیه‌گاه استوار ولایت هستند.