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مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین استان همدان با حضور گسترده خود در شبهای ایستادگی، اندوه وداع با قائد شهید امت را فریاد زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، اندوه وداع با قائد شهید امت در تجمع شبانه مردم استان همدان بار دیگر در اجتماعات شبانه نمایان شد.
مردم جانفدای دیار مادستان در شبی دیگر از شبهای وفاداری، در میادین و خیابانها گرد هم آمدند تا با حضور پرشور خود، پایبندی به آرمانهای انقلاب و زعیم عالیقدرشان را در قلههای وفاداری و ایثار فریاد زدند.
مردم در تجمعهای شبانه اعلام می کنند: رهبر شهید امت همچون سیدالشهدا درس آزادگی، استقامت و مبارزه با ظلم را به ملت ایران و آزادیخواهان جهان آموختند.