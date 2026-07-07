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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: ظرفیت تولید برق نیروگاههای خورشیدی استان بوشهر به ۱۱۵ مگاوات رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حشمتی افزود: استان بوشهر با ثبت جهش خیرهکننده ۲۵ برابری در ظرفیت نیروگاههای خورشیدی، از ۴.۵ مگاوات به مرز ۱۱۵ مگاوات رسید.
وی گفت: این افزایش ظرفیت که در قالب بیش از ۳۳ نیروگاه متوسطمقیاس محقق شده، تنها بخشی از برنامه کلان استان برای تحول در انرژیهای تجدیدپذیر است.
با توجه به پیشرفت مطلوب طرحهای اجرایی، برنامهریزی برای ساخت ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید، شامل دو نیروگاه بزرگ ۲۰۰ مگاواتی و بیش از ۳۰۰ مگاوات نیروگاههای متوسطمقیاس در دستور کار قرار دارد.
در یک سال گذشته دو واحد بخار در نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه با ظرفیت ۱۶ مگاوات به چرخه تولید اضافه شده است.
همچنین در شش ماه گذشته، بیش از ۸۰ هزار مشترک که معادل ۲۰ درصد از مشترکین خانگی استان هستند، به کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند. این اقدام به منظور اعمال مدیریت دقیقتر بر روند مصرف، بهویژه در بخش لوازم سرمایشی که سهم قابلتوجهی در تراز برق مناطق گرمسیر دارند، انجام شده است.