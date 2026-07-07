مدیر منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش استان کرمان گفت: تاکنون ۲ هزار و ۹۴۵ فرهنگی متقاضی مدیریت مدارس استان در سامانه اخذ گواهی صلاحیت مدیران مدارس ثبت‌نام کرده‌اند و ۸۰۰ واحد آموزشی نیز به‌عنوان مدارس نیازمند مدیر در سامانه ثبت و تأیید شده‌اند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،ابراهیم روحی، مدیر منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش استان کرمان، گفت: در راستای اجرای دقیق دستورالعمل اخذ گواهی صلاحیت مدیران مدارس، تاکنون ۲ هزار و ۹۴۵ نفر از فرهنگیان متقاضی مدیریت مدارس استان در سامانه مربوط ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: همچنین تاکنون ۸۰۰ واحد آموزشی به‌عنوان مدارس نیازمند مدیر در سامانه ثبت و تأیید شده‌اند.

روحی با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام اظهار کرد: با توجه به بسته شدن سامانه، مقرر شده است این سامانه تنها برای مدت یک روز دوباره فعال شود تا متقاضیانی که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، بتوانند از این فرصت استفاده کنند. زمان بازگشایی سامانه از طریق ادارات امور اداری شهرستان‌ها و مناطق اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیر منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: سامانه همچنین برای ثبت واحد‌های آموزشی که کد واحد سازمانی جدید دریافت می‌کنند و نیز تمامی مدارس اداره آموزش و پرورش منطقه تازه‌تأسیس اسماعیلیه شهرستان جیرفت، مجدداً باز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: آزمون اخذ گواهی صلاحیت مدیران مدارس (انتخاب و انتصاب مدیران) روز ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.