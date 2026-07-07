رمی جمره امروز امت اسلامی در تداوم راه امام شهید، علیه ترامپ و نتانیاهو است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل حجت‌الاسلام مهدی نوروزی، مدیر حوزه‌های علمیه استان اردبیل اظهار کرد: امروز بدرقه‌کنندگان و تشییع‌کنندگان پیکر مطهر امام شهیدمان، پیام خون‌خواهی امام امت را سر داده و از مسئولان و نیرو‌های مسلح خواستند تا اجازه ندهند خون امام شهید پایمال شود.

وی گفت: همه امروز در صحنه دفاع از نظام و ارزش‌های به‌دست‌آمده در این پنج دهه، فعال و پویا حضور دارند و هیچ وقت حاضر نیستیم از مسیر آرمانی امام شهیدمان لحظه‌ای عقب‌نشینی کنیم.

مدیر حوزه‌های علمیه استان اردبیل پیوند تاریخی و بی‌نظیر امت با ولایت را در رخداد امروز بی‌نظیر توصیف کرد و ادامه کرد: مردم ما در حالی رمی جمره را علیه ترامپ و نتانیاهو نشان دادند که در این مسیر باید جبهه اسلامی منسجم و متحد عمل کرده و این دو قلدر منطقه را به مسلخ نابودی بکشانند.

نوروزی تصریح کرد: همه امت اسلامی منسجم هستند تا زمینه بیداری و آگاهی در برابر توطئه دشمنان فراهم آمده و برای همیشه بساط فتنه‌گران منطقه‌ای برچیده شود.

وی افزود: امام شهید امت همواره آمریکا و رژیم صهیونیستی را «ام‌الفساد» جهانی اعلام کرده و بر تقویت روحیه بیداری و مقاومت در برابر شیاطین روزگار تأکید داشتند.

مدیر حوزه‌های علمیه استان اردبیل عنوان کرد: در این مقطع تاریخی، ملت ایران با بیداری تمام در عرصه آگاهی‌بخشی به جهان اسلام پیشرو و پیش‌قدم است و پیروزی‌های متعدد در این عرصه می‌تواند دشمن را بیش از گذشته ناامید کند.

نوروزی گفت: امام شهیدمان با درایت و دوراندیشی، روحیه استقامت را برای ملت ایران تزریق کرده و همین روحیه می‌تواند زمینه پیروزی مردم ایران و آزادی‌خواهان جهان را بر دشمنان و شیاطین فراهم آورد.

وی ادامه داد: پیام مراسم وداع با امام شهید، پیام قدرت جهان اسلام و ناامیدی برای دشمنان بود تا همه بدانند که در سایه همین ویژگی‌ها و برجستگی‌های قدرت امت اسلامی، می‌توان بر دشمنان غلبه کرد.