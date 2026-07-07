یکصد و بیست‌وهشتمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان در قرارگاه‌های همیشگی، این بار با حال‌وهوای بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی و تهران، در میدان هفت‌تیر نسیم‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار شهرستان بهارستان با حضور پرشور خود، ضمن سوگواری برای رهبر شهید انقلاب، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، راه شهدا و ولایت تأکید کرده و با رهبر معظم انقلاب، سید مجتبی خامنه‌ای، تجدید بیعت کردند.

حاضران در این اجتماع، وفاداری کم‌نظیر مردم به رهبر شهید انقلاب را نشانه‌ای از پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب، ولایت‌مداری، بصیرت و استقامت در برابر توطئه‌های دشمنان دانستند و تأکید کردند که شهادت رهبر نه‌تنها موجب فاصله گرفتن مردم از مسیر انقلاب نشده، بلکه عزم آنان را برای ادامه این راه مستحکم‌تر کرده است.