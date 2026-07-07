به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، استاندار البرز، با اشاره به نقش استان به‌عنوان معین تهران در برگزاری آیین‌های بدرقه و خدمت‌رسانی به زائران «آقای شهید ایران» گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، گروه‌های مردمی و مواکب با همدلی و انسجام، خدمات گسترده‌ای را به زائران ارائه کردند و این خدمت‌رسانی تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد داشت.

مجتبی عبداللهی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با شبکه البرز از مرکز مدیریت راه‌های استان، با تسلیت شهادت «آقای شهید ایران» اظهار کرد: توفیق داشتیم در مراسم باشکوه تشییع حضور پیدا کنیم و پس از آن نیز از روند فعالیت مواکب و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی استان بازدید به‌عمل آمد.

وی با بیان اینکه البرز به‌عنوان استان معین تهران مسئولیت پشتیبانی از زائران را بر عهده داشت، افزود: مواکب متعدد، پارکینگ‌ها، محل‌های اسکان و شبکه حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس و مترو با برنامه‌ریزی مناسب برای خدمت به زائران آماده شد و همه مجموعه‌ها با عشق، اخلاص و روحیه جهادی در این مسیر فعالیت کردند.

استاندار البرز با اشاره به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان گفت: همزمان با پایان مراسم، تمهیدات لازم برای مدیریت بازگشت زائران پیش‌بینی شده و با محدودیت تردد خودروهای سنگین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، شرایط ترافیکی در وضعیت عادی قرار دارد و تمامی دستگاه‌های مسئول تا پایان بازگشت زائران در آماده‌باش کامل هستند.

عبداللهی همچنین از اعزام گروه‌های خدمت‌رسان استان به شهرهای مقدس قم و مشهد خبر داد و تصریح کرد: این گروه‌ها نیز در کنار سایر خادمان، خدمات لازم را به زائران ارائه می‌کنند و مواکب و حسینیه‌های فعال در سطح استان تا پایان مراسم اربعین به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، انتظامی، بسیج، سپاه، فرمانداران، شهرداری‌ها و گروه‌های مردمی تأکید کرد: همدلی و مشارکت همه بخش‌ها موجب شد استان البرز بتواند مسئولیت خود را در خدمت‌رسانی به زائران به شایستگی انجام دهد.