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همزمان با برگزاری آیین تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم ، دلهای مشتاقان اهلبیت(ع) از بارگاه نورانی شاهچراغ (ع) راهی قم شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ همزمان با برگزاری آیین باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم ، دلهای مشتاقان اهلبیت(ع) از بارگاه نورانی شاهچراغ (ع) راهی قم شد .
امروز شهر قم در غم و اندوهی عظیم و در عین حال پرشور، میزبان رخدادی شد که شاید دیگر تکرار نشود. از صبحگاه ، خیابانهای منتهی به حرم مطهر کریمه اهلبیت (س) و مسجد مقدس جمکران به دریایی از عزاداران و سیاهپوشان تبدیل شده است؛ مردمی که آمدهاند تا در «تاریخسازترین وداع قرن»، آخرین دیدار را با رهبر شهید خود داشته باشند.
مراسم بدرقه آقای شهید ایران فردا چهارشنبه، ۱۷ تیرماه در کشور عراق و پنجشنبه ۱۸ تیر در شهر مشهد مقدس و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار میشود.