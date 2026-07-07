انحراف از جاده و واژگونی وانت پیکان در محور مهاباد -بوکان یک فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات برهان بلافاصله پس از اعلام گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی وانت پیکان در محور مهاباد_ بوکان و در (روستای اختتر) به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: در این حادثه یک نفر جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند که فوتی حادثه بعد از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد و مصدومین هم بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.