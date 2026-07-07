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همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر قائد امت میزان ترددهای ورودی استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر قائد امت و با ورود ۵۴ هزار تردد در ۲ روز گذشته به استان، میزان ترددهای ورودی استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش داشته است.
عادل مصدقی افزود: بیشترین تردد غیربومی مربوط به استان تهران با ۲۲ درصد و خراسان رضوی با ۲۰ درصد بوده است.
وی، میزان ترددهای خروجی استان را نیز ۳۶ هزار تردد بیان کرد.