به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر قائد امت و با ورود ۵۴ هزار تردد در ۲ روز گذشته به استان، میزان تردد‌های ورودی استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش داشته است.

عادل مصدقی افزود: بیشترین تردد غیربومی مربوط به استان تهران با ۲۲ درصد و خراسان رضوی با ۲۰ درصد بوده است.

وی، میزان تردد‌های خروجی استان را نیز ۳۶ هزار تردد بیان کرد.

