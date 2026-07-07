۶۰۰ نفر از مشتاقان و داوطلبان برای حضور در مشهد مقدس انجام شده است .

سرهنگ وحید مثنوی،افزود: علاوه بر اعزام گروه‌ها به تهران و قم جهت شرکت در آیین‌های تشییع، با جمع‌آوری نذورات مردمی، ۴۰ گروه جهادی و موکب خدمت‌رسان سازمان‌دهی و به مشهد مقدس مستقر شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون بسیج سازندگی سپاه فتح استان به حضور پرشور مردم استان در رویداد‌های ملی و مذهبی اشاره کرد و گفت:سرهنگ وحید مثنوی،افزود: علاوه بر اعزام گروه‌ها به تهران و قم جهت شرکت در آیین‌های تشییع، با جمع‌آوری نذورات مردمی، ۴۰ گروه جهادی و موکب خدمت‌رسان سازمان‌دهی و به مشهد مقدس مستقر شدند.

وی با تأکید بر اینکه خدمات‌رسانی خادمان این استان از 3 شب گذشته آغاز شده است، اضافه کرد: این ۴۰ موکب به‌صورت شبانه‌روزی تا دو شب پس از مراسم، به زائران تشییع امام شهید و حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) خدمت‌رسانی خواهند کرد.

معاون بسیج سازندگی سپاه فتح استان گفت: این موکب‌ها در بخش‌های فرهنگی، اسکان و پذیرایی فعال هستند و با استقرار در مدارس محدوده خیابان طبرسی، امکان اسکان زائران فراهم شده و طبخ و توزیع غذای گرم به‌صورت منسجم و روزانه در دستور کار قرار دارد.

مثنوی با تأکید بر اینکه خادمان این استان با تمام توان برای میزبانی شایسته از زائران رضوی تلاش می‌کنند، اضافه کرد: هدف ما ارائه خدماتی در شأن مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور استان کهگیلویه و بویراحمد است تا بتوان به نحو احسن دین خود را به ساحت مقدس امام رضا (ع) و زائران آن حضرت و تشییع کننده‌گان مراسم امام شهید ادا کنیم.