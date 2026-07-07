کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم در مازندران خبر داد و گفت: ناپایداری‌های جوی روز چهارشنبه افزایش می‌یابد و احتمال رگبار و رعد و برق در دامنه‌ها و ارتفاعات بیشتر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم هوای گرم در استان و افزایش ناپایداری‌های جوی در روز چهارشنبه خبر داد.

نوروزیان گفت: آسمان مازندران امروز (سه‌شنبه) صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود. همچنین در دامنه‌ها و ارتفاعات استان، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده وجود دارد.

وی افزود: روز چهارشنبه بر میزان ناپایداری‌های جوی افزوده می‌شود و آسمان استان نیمه‌ابری تا گاهی ابری خواهد بود و شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، مساعدتر است.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: از روز پنجشنبه تا شنبه، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود.

نوروزیان درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای مازندران تا ظهر امروز با موج کوتاه همراه است و شرایط برای انجام فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد بود.