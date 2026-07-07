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مردم شهرستانهای کاشان وآران وبیدگل از روز جمعه ۱۲ تیر، با برپایی بیش از ۴۰ موکب ثابت وسیار در مسیر آزادراه امیرکبیر، میزبان زائران مراسم رهبر شهید هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این موکبها با ارائه خدماتی از جمله پذیرایی، اسکان، خدمات فرهنگی، امدادی و رسانهای، به زائران خدمترسانی میکنند.
بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از مردم کاشان بهصورت داوطلبانه در موکبهای مستقر در مسیر و همچنین داخل شهر، در حال خدمترسانی به زائران هستند.
از آغاز فعالیت این موکبها تاکنون، بیش از ۸۰ هزار نفر از زائران از خدمات ارائهشده بهرهمند شدهاند.