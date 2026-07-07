مردم شهرستان‌های کاشان وآران وبیدگل از روز جمعه ۱۲ تیر، با برپایی بیش از ۴۰ موکب ثابت وسیار در مسیر آزادراه امیرکبیر، میزبان زائران مراسم رهبر شهید هستند.

در کاشان و آران و بیدگل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این موکب‌ها با ارائه خدماتی از جمله پذیرایی، اسکان، خدمات فرهنگی، امدادی و رسانه‌ای، به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از مردم کاشان به‌صورت داوطلبانه در موکب‌های مستقر در مسیر و همچنین داخل شهر، در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

از آغاز فعالیت این موکب‌ها تاکنون، بیش از ۸۰ هزار نفر از زائران از خدمات ارائه‌شده بهره‌مند شده‌اند.