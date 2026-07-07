

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،سرهنگ نجارزاده، فرمانده انتظامی رودبار جنوب، گفت: مأموران کلانتری ۱۱ زهکلوت هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲۰ تن چوب قاچاق را که بدون مجوز قانونی حمل می‌شد، کشف کردند.

سرهنگ نجارزاده با بیان اینکه کامیون توقیف و به پارکینگ منتقل شد، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و اقدامات قانونی برای رسیدگی به تخلف انجام شده است.