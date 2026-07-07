تداوم خدمترسانی بدون وقفه در تامین آرد و نان
نظارت مستمر بر چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و تامین آرد و نان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، در ادامه بازدیدهای میدانی خود و در راستای تأکیدات دکتر مهدی یونسی استاندار مازندران، مبنی بر نظارت مستمر بر چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، برای دومین بار در هفته جاری، با حضور در انبار آرد شهرستان آمل و شرکت پیمانکار حمل و توزیع آرد «خلیج فارس»، روند ذخیرهسازی، حمل و توزیع آرد در این شهرستان را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.
وی در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت موجودی انبار آرد که با ارسال مستمر آرد از کارخانههای استانهای مازندران و گلستان در شرایط مطلوب قرار دارد، عملکرد شرکت پیمانکار حمل و توزیع آرد در آردرسانی به نانواییهای شهرستان آمل را نیز مورد بررسی قرار داد.
جعفری با ابراز نارضایتی از عملکرد پیمانکار در حوزه حمل و توزیع آرد، بر ضرورت تسریع در فرآیند آردرسانی، رعایت دقیق برنامههای ابلاغی و جلوگیری از هرگونه وقفه در تأمین آرد نانواییها تأکید کرد و تذکرات لازم را به مسئولان شرکت ارائه داد. وی همچنین دستور داد، اقدامات لازم برای جایگزینی پیمانکار در کوتاهترین زمان ممکن در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با اشاره به اهمیت استمرار خدمترسانی در ایام تعطیلات و همزمان با برگزاری آیینهای سوگواری، تشییع و تدفین رهبر شهید، اظهار کرد: فعالیت در زنجیره تأمین گندم، آرد و نان، مسئولیتی مستقیم در قبال معیشت و آرامش مردم است و این مسئولیت باید توسط افرادی انجام شود که خدمت صادقانه به مردم را اولویت نخست خود بدانند.
جعفری افزود: تأمین بهموقع آرد نانواییها، استمرار تولید و عرضه نان و جلوگیری از هرگونه اختلال در چرخه آردرسانی، از مهمترین مأموریتهای این ادارهکل است و هیچگونه قصور یا کمکاری در این حوزه پذیرفتنی نخواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه حضور میدانی مدیران حتی در روزهای تعطیل با هدف صیانت از امنیت تأمین نان مردم انجام میشود، تصریح کرد: مردم، مسافران و زائران نباید کوچکترین دغدغهای در زمینه دسترسی به نان داشته باشند و به همین دلیل، روند ذخیرهسازی، حمل، توزیع آرد و فعالیت نانواییها به صورت مستمر و شبانهروزی رصد میشود.
جعفری در پایان خاطرنشان کرد: تمامی حلقههای زنجیره تأمین آرد، از انبارهای ذخیرهسازی، کارخانههای آرد و شرکتهای حملونقل تا نانواییها، موظفاند با حداکثر توان و هماهنگی، زمینه خدمترسانی مطلوب به مردم را فراهم کنند و ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان نیز با استمرار بازدیدهای میدانی و نظارتهای مستمر، اجازه بروز هیچگونه اختلالی در تأمین آرد و نان مورد نیاز مردم را نخواهد داد.