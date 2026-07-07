مدیر جهاد کشاورزی مریوان از آغاز برداشت و خرید تضمینی گندم و کلزا خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۵ هزار تن گندم و ۲۰۰ تن کلزا به صورت تضمینی از کشاورزان شهرستان خریداری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیر جهاد کشاورزی مریوان اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل برداشت محصولات زراعی، خرید تضمینی گندم و کلزا در مریوان از طریق دو مرکز خرید مستقر در سه‌راه نی و روستای جانوره آغاز شده و کشاورزان می‌توانند محصولات خود را به این مراکز تحویل دهند.

سامان کامران با بیان اینکه در سال زراعی جاری حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گندم رفته افزود: بر اساس برآورد‌های انجام شده، بیش از ۱۵ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری و به مراکز تعیین‌شده تحویل داده خواهد شد.

وی گفت: سطح زیر کشت کلزا نیز در سال جاری به ۱۰۰ هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا از تولیدکنندگان منطقه به صورت تضمینی خریداری شود.

مدیر جهاد کشاورزی مریوان با اشاره به توسعه کشت محصولات جدید در این شهرستان تصریح کرد: برای نخستین بار، کشت محصول کاملینا در مریوان با موفقیت انجام شد که این امر می‌تواند زمینه توسعه کشت دانه‌های روغنی و تنوع‌بخشی به الگوی کشت منطقه را در سال‌های آینده فراهم کند.

کامران همچنین از آمادگی کامل برای برداشت خبر داد و گفت: عملیات برداشت محصولات امسال با استفاده از ۳۲ دستگاه کمباین و ۴۵ دستگاه دروگر انجام می‌شود و سوخت مورد نیاز این ماشین‌آلات نیز از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تأمین شده تا فرآیند برداشت بدون وقفه انجام شود.

وی در پایان از کشاورزان خواست با تحویل به‌موقع محصولات خود به مراکز خرید تضمینی، ضمن تسریع در روند خرید، در حفظ کیفیت محصول و تسهیل خدمات‌رسانی نیز همکاری لازم را داشته باشند.