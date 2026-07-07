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رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از ترافیک پر حجم و روان در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرهنگ کاظمی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از شب گذشته تاکنون حدود ۸۰ دستگاه اتوبوس به صورت کاروانی برای شرکت درمراسم وداع با رهبر شهید با همراهی پلیس از استان به سمت خراسان رضوی عزیمت کردهاند.
وی با بیان اینکه هم اکنون از سمت شرق و غرب استان ترافیک در جادههای استان پرحجم، اما روان است افزود: پیش بینی میشود با توجه به تعطیلی ادارات استان فردا و پس فردا، از پایان وقت اداری امروز ترافیک در جادههای منتهی به خراسان رضوی سنگینتر شود.
رئیس پلیس راه استان به رانندگان توصیه کرد از مکانهایی که برای استراحت در جوار موکبها در نظر گرفته شده استفاده کنند و از رانندگی با خستگی و خواب آلودگی پرهیز کنند.