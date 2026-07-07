روایت بیش از چهار ماه همدلی، ایستادگی
بیش از چهار ماه از آغاز اجتماعهای شبانه مردمی در نقاط مختلف کشور میگذرد؛ تجمعهایی که با هدف اعلام وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبری برگزار شده و همچنان با حضور پرشور مردم ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
در این برنامههای مردمی، خیابانها هر شب جلوهای از همبستگی، وحدت و ایستادگی را به نمایش میگذارند و حضور اقشار مختلف مردم نشاندهنده استمرار یک حرکت اجتماعی منسجم و پرانرژی است که با گذر زمان نهتنها کاهش نیافته، بلکه گستردهتر نیز شده است.
در میان این حضور، «رزمپلاکاردها» به عنوان نماد این اجتماعها جلوهای ویژه یافتهاند؛ دستنوشتههایی که بر روی آنها پیامهایی از عشق به ایران، حمایت از آرمانهای انقلاب، تأکید بر وحدت ملی و پاسداشت خون شهدا نقش بسته و به زبان گویای مردم تبدیل شدهاند.
این حضور مستمر مردمی، پس از گذشت بیش از چهار ماه، همچنان با همان روحیه اولیه ادامه دارد و نشان میدهد که مردم با انسجام و همدلی، بر حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب تأکید دارند و پایبندی خود را به مسیر عزت و اقتدار کشور اعلام میکنند.