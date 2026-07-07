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در یکصد و بیست و هشتمین شب تجمعات مردمی، خیابانها و میادین شهرستان قدس شاهد حضور پرشور و مقتدرانه شهروندانی بود که با میدانداری در گستره شهر، ارادت خود را به رهبر شهید امت ابراز داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان قدس در این شب سرنوشت، با حضور گسترده در میادین و خیابانها، پیام پیوستگی و اتحاد خود را به گوش دنیا رساندند. شرکتکنندگان در این تجمع مردمی، پاسداری از آرمانهای رهبر شهید را وظیفهای مقدس و تکلیفی بر دوش تکتک مردم دانستند.
این حضور مقتدرانه در شب ۱۲۸، جلوهای از تعهد قلبی مردم شهرستان قدس به مسیر عزت و استقلال بود؛ مسیری که با خون شهیدان ترسیم شد و اکنون توسط تودههای مردم در قالب میدانداریهای شبانه تداوم یافته است.
حاضران در این مراسم با سر دادن شعارهای حماسی و انقلابی، بر این نکته تأکید کردند که در سختترین شرایط، تکیهگاه استوار ولایت خواهند بود و تا آخرین قطره خون، از آرمانهای انقلاب اسلامی پاسداری خواهند کرد.