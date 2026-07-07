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سرپرست اداره کل پست استان فارس از برگزاری پویش ملی «نامه به رهبر شهید» خبر داد و اعلام کرد که علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق دفاتر و نواحی پستی در استان ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در راستای برگزاری پویش ملی «نامه به رهبر شهید»، شبکه پست استان فارس آماده پذیرش آثارنامهها و دلنوشتههای علاقهمندان است. بر اساس این طرح، شهروندان میتوانند با مراجعه به دفاتر پستی و نواحی پستی شیراز، حداکثر تا تاریخ 25 تیرماه با تکمیل فرمهای مخصوص، آثار خود را ثبت کرده و از طریق شبکه گسترده پست جهت ارسال اقدام نمایند.
محمد راستیکردار در این خصوص اعلام کرد که آثار برگزیده این پویش، در قالب مجموعهای مکتوب، به صورت کتاب چاپ و منتشر خواهد شد. این اقدام با هدف تجلیل از یاد و خاطره رهبر شهید و ایجاد بستری برای انتقال پیامهای مردمی صورت میگیرد.