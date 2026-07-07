به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: حادثه سقوط یک خودروی پژو پس از انحراف از جاده به کانال آب در جاده جیرده جنب شهرک صنعتی سپیدرود رشت، به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد.

شهرام مومنی گفت: ۳ آتش نشان به یکدستگاه خودروی نجات به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و راننده که مردی ۴۰ ساله بود را از خودرو خارج و به نیرو‌های اورژانس تحویل دادند.

وی افزود: راننده با وجود تلاش‌های امدادی کادر درمان اورژانس، به دلیل شدت جراحات جان باخت.