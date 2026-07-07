خدمت‌رسانی موکب مرکزی چهارباغ به زائران مراسم امام شهید

موکب مرکزی شهرستان چهارباغ، واقع در جنب پلیس‌راه کرج ـ قزوین، این روز‌ها با بسیج امکانات و ظرفیت‌های اجرایی، مردمی و جهادی، در حال خدمت‌رسانی به زائرانی است که برای حضور در مراسم امام شهید ایران در مسیر تردد قرار دارند.