خدمترسانی موکب مرکزی چهارباغ به زائران مراسم امام شهید
موکب مرکزی شهرستان چهارباغ، واقع در جنب پلیسراه کرج ـ قزوین، این روزها با بسیج امکانات و ظرفیتهای اجرایی، مردمی و جهادی، در حال خدمترسانی به زائرانی است که برای حضور در مراسم امام شهید ایران در مسیر تردد قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، در این موکب خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، اسکان موقت، تأمین اقلام مورد نیاز و فراهمسازی امکانات رفاهی برای زائران پیشبینی شده و مجموعه شهرستان چهارباغ با همکاری دستگاههای اجرایی و نیروهای مردمی، تلاش کرده است شرایط مناسبی برای تکریم و خدمترسانی شایسته به زائران فراهم کند.
موکب مرکزی شهرستان چهارباغ در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، به یکی از نقاط مهم خدمترسانی در استان البرز تبدیل شده و با مشارکت مجموعه شهرستان و همراهی مردم، در مسیر میزبانی از زائران نقشآفرینی میکند.