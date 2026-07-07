جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به رطوبت بالای هوا، نسبت به افزایش خطر بیماری بلاست برنج و جمعیت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های استان هشدار داد.

شرایط جوی، خطر بلاست و مگس میوه مدیترانه‌ای را در مازندران افزایش داد

شرایط جوی، خطر بلاست و مگس میوه مدیترانه‌ای را در مازندران افزایش داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نسبت به فراهم بودن شرایط شیوع بیماری بلاست در شالیزار‌های استان و افزایش جمعیت مگس میوه مدیترانه‌ای هشدار داد و بر لزوم مدیریت به‌موقع آفات و بیماری‌ها با نظر کارشناسان تأکید کرد.

هادی باقری با اشاره به ادامه عملیات مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه‌خوار برنج در شالیزار‌های مازندران اظهار کرد: در برخی شهرستان‌های شرق استان، روند اجرای این عملیات با تأخیر مواجه شده و تعدادی از مزارع، به‌ویژه مزارع ارقام پرمحصول، هنوز تحت پوشش مبارزه قرار نگرفته‌اند.

وی افزود: با طولانی شدن زمان مبارزه، لازم است کشاورزان در صورت نیاز و با تشخیص کارشناسان جهاد کشاورزی، نسبت به انجام مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم گرانوله مجاز اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به شرایط جوی و رطوبت بالای هوا، گفت: این شرایط زمینه شیوع بیماری بلاست برگ و خوشه را فراهم کرده و کشاورزان باید با مشاهده نخستین علائم بیماری، بدون تأخیر اقدامات کنترلی را آغاز کنند.

باقری استفاده از سموم و قارچ‌کش‌های توصیه‌شده را ضروری دانست و تصریح کرد: استفاده از سموم گیاه‌پایه به دلیل کمترین آثار زیست‌محیطی، در اولویت توصیه‌های فنی قرار دارد.

وی همچنین از افزایش جمعیت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های استان خبر داد و اظهار کرد: جلسات ستادی برای کنترل این آفت آغاز شده و ضروری است باغداران با رعایت توصیه‌های کارشناسی، از خسارت احتمالی به محصولات باغی جلوگیری کنند.