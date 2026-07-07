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دختری که اشکهای صادقانهاش در مراسم «جشن فرشتهها» و ایستادنش پشت سر رهبر شهید، به یکی از تصاویر ماندگار فضای مجازی تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این دختر که حالا به چهرهای شناختهشده در میان هم نوجوانان تبدیل شده است، با حضور در این برنامه از پیوند قلبی خود و همنسلانش با ارزشهای انقلاب سخن گفت.
روایت او در برنامه «سر سفره خدا»، بازتابی از همان اشکی است که در «جشن فرشتهها» بر گونههایش نشست؛ اشکی که نه از سر غم، بلکه نشانی از یک پیوند عمیق و اصیل میان نسل آیندهساز ایران و آرمانهای بلند رهبر شهید است.
این روایت، پیامی روشن برای جامعه دارد: نسل جدید، با وجود تمام هیاهوهای دنیای مدرن، همچنان با آرمانهای اصیل این سرزمین پیوندی ناگسستنی دارد و این دختر، تنها یکی از هزاران فرشتهای است که در «جشن فرشتهها»، پرچمدار عشق و وفاداری به مسیر شهداست.