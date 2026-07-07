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مردم خراسان شمالی در صد و بیست و هشتمین شب از اجتماع خود، با حضور در خیابان، بار دیگر بر عهد خود برای خونخواهی قائد شهیدامت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حضور با شکوه مردم در تجمعات شبانه به خونخواهی رهبر شهید و لبیک به ندای مقام معظم رهبری در استان همچنان ادامه دارد.
مردم ولایتمداردیگر شهرستانهای استان هم برای یکصد و بیست و هشتمین شب با حضور پرشور در میدان امام خمینی بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوهای از همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.
اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار این را میگویند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستادهاند.