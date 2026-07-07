به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حضور با شکوه مردم در تجمعات شبانه به خونخواهی رهبر شهید و لبیک به ندای مقام معظم رهبری در استان همچنان ادامه دارد.

مردم ولایتمداردیگر شهرستان‌های استان هم برای یکصد و بیست و هشتمین شب با حضور پرشور در میدان امام خمینی بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.

اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار این را می‌گویند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستاده‌اند.