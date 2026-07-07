به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین تشییع پیکر آقای شهید امت از مسجد مقدس جمکران آغاز شد و تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) در امتداد بلوار هفت کیلومتری پیامبر اعظم (ص) ادامه دارد؛ مسیری که از نخستین ساعات بامداد امروز مملو از جمعیت میلیونی عزادارانی است که از سراسر کشور برای وداع با رهبر شهید و خانواده ایشان در قم حضور پیدا کرده‌اند.

انبوه جمعیت در طول مسیر با سردادن شعار‌های حماسی و مذهبی و در فضایی آکنده از حزن و اندوه، پیکر رهبر شهید را تا حرم کریمه اهل‌بیت (س) همراهی می‌کنند.

حضور میلیونی مردم در این آیین، جلوه‌ای کم‌نظیر از وفاداری و ارادت امت اسلامی را به نمایش گذاشته و تشییعی در شأن ولی‌امر مسلمین جهان رقم زده است.

مراسم تشییع همچنان با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و هیئت‌های عزاداری در مسیر مسجد مقدس جمکران تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه دارد.

آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید در مسجد مقدس جمکران با حضور خیل عظیم عزاداران و مشتاقان ولایت، بر پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای و خانواده ایشان نماز اقامه کرد.

پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی امروز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدس قم، روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهر‌های نجف و کربلا و روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع می‌شود و در حرم ملکوتی امام رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.





نمای هوایی از حضور خیل عظیم عزاداران در مسجد مقدس جمکران و خیابان‌های اطراف پیش از اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب



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