وزارتخانه‌های مختلف کشور برای برگزاری باشکوه آیین بدرقه آقای شهید امت و تامین سلامت و امنیت مردم با خراسان رضوی همکاری می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مرکز خراسان رضوی ، استاندار خراسان رضوی گفت: وزارت راه و شهرسازی، حوزه حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی در کنار سایر دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند تا همه با هم این امکان را برای مردم فراهم کنیم که در آرامش، امنیت و آسایش بیشتر در این آیین حضور پیدا کنند.

غلامحسین مظفری با اعلام آمادگی کامل ۳۵ کمیته ستاد برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد گفت: تمامی مقدمات برای برگزاری آیینی باشکوه توام با آرامش، امنیت و ارائه خدمات مناسب به زائران و شرکت‌کنندگان از سراسر کشور فراهم شده است.

وی افزود: در این راستا همه مقدمات برای برگزاری این مراسم به صورت گسترده فراهم شده و امیدواریم با لطف خداوند متعال، عنایت ویژه حضرت امام رضا (ع) و مشارکت بسیار گسترده مردم، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه و باعظمت باشیم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقدامات انجام‌شده با مشارکت مردم انجام شده است، گفت: در واقع پشتیبانی این آیین با مردم است و دستگاه‌های اجرایی بیشتر وظیفه ساماندهی و سازماندهی این ظرفیت عظیم مردمی را بر عهده دارند. همه دستگاه‌ها نیز به اقتضای وظیفه ذاتی خود و البته با علاقه و انگیزه در میدان حضور دارند.

مظفری خطاب به زائران و شرکت‌کنندگان مراسم تصریح کرد: مردم خراسان با همه وجود تلاش می‌کنند تا میزبانان شایسته‌ای برای عزیزانی باشند که از جای‌جای ایران اسلامی و کشور‌های اطراف در این مراسم حضور پیدا می‌کنند. همه مقدمات فراهم شده و هیچ مانع، مشکل یا محدودیتی برای حضور مردم وجود ندارد.

وی ادامه داد: همیشه تاکید کرده‌ایم که کاری که امروز انجام می‌دهیم، صرفا یک وظیفه اداری نیست؛ بلکه یک وظیفه دلی، یک کار جمعی و افتخاری است. همه مردم در این مراسم سهم و نقشی دارند؛ یکی خادم مردم است، یکی زائر، یکی مشایعت‌کننده، یکی موکب برپا کرده، یکی ایستگاه پذیرایی ایجاد کرده و دیگری مسئول اطلاع‌رسانی است، توفیقی که خداوند متعال نصیب ما کرده است.

مظفری ابراز امیدواری کرد: همه بتوانیم نقش خود را به بهترین شکل ایفا کنیم و خاطره‌ای ماندگار از این مراسم بزرگ در ذهن مردم ثبت شود.