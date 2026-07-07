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وزش بادهای نسبتا شدید در جنوب شرق کشور، در نیمه شرقی هرمزگان افزایش باد گرم و کاهش رطوبت نسبی هوا همچنین افزایش محسوس دمای بیشینه پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز و فردا افزایش محسوس دما و وزش باد گرم بویژه در نیمه شرقی استان و بعدازظهر افزایش باد شمال غربی برروی دریا داریم.
مجتبی حمزه نژاد افزود: بعدازظهر و اوایل شب در خلیج فارس، تنگه هرمز و پارهای نقاط غربی و مرکزی استان افزایش بادهای شمال غربی پیش بینی میشود و علاوه بر متلاطم شدن دریا، بروز گرد و غبار و ناپایداری موقتی جوی نیزداریم.
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وی توصیه کرد: رفت وآمد شناورها بخصوص سبک و صیادی با احتیاط لازم صورت پذیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی امروز و فردا افزایش محسوس دمای بیشینه (تا ۴ درجه سلسیوس) بویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد توصیه کرد: از رفت و آمدهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز در طول روز بویژه در ساعات ظهر خودداری شود.