به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز و فردا افزایش محسوس دما و وزش باد گرم بویژه در نیمه شرقی استان و بعدازظهر افزایش باد شمال غربی برروی دریا داریم.

مجتبی حمزه نژاد افزود: بعدازظهر و اوایل شب در خلیج فارس، تنگه هرمز و پاره‌ای نقاط غربی و مرکزی استان افزایش باد‌های شمال غربی پیش بینی می‌شود و علاوه بر متلاطم شدن دریا، بروز گرد و غبار و ناپایداری موقتی جوی نیزداریم.

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وی توصیه کرد: رفت وآمد شناور‌ها بخصوص سبک و صیادی با احتیاط لازم صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی امروز و فردا افزایش محسوس دمای بیشینه (تا ۴ درجه سلسیوس) بویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: از رفت و آمد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز در طول روز بویژه در ساعات ظهر خودداری شود.