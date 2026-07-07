مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از اعزام ۱۵ گروه تخصصی امداد و نجات برای پوشش امدادی مراسم تشییع شهید قائد امت در شهر‌های نجف و کربلای عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسن عبودی مزرعی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: این تیم‌ها ماموریت خود را آغاز کرده‌اند و تا پایان مراسم و رفع نیاز به پوشش امدادی در کشور عراق، خدمات امدادی و عملیاتی ارائه خواهند داد.

او با اشاره به ترکیب تیم‌های اعزامی گفت: ۱۵ تیم تخصصی امداد و نجات به همراه تجهیزات کامل، برای انجام این ماموریت به عراق اعزام شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان افزود: نیرو‌های عملیاتی اعزامی، از ماهرترین نجاتگران جمعیت هلال احمر سراسر استان هستند که در طول ماموریت، خدمات امدادی لازم را به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه خواهند کرد.

عبودی مزرعی ادامه داد: جمعیت هلال احمر خوزستان علاوه بر عملیات برون مرزی در کربلا و نجف، با بهره‌گیری از پنج دستگاه آمبولانس مجهز و پنج تیم واکنش سریع، پشتیبانی آیین تشییع پیکر پاک شهید قائد امت را در تهران، قم و مشهد بر عهده داشتند.

وی افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از یک هزار نجاتگر و به‌کارگیری ۵۰ دستگاه آمبولانس و ۳۰ خودروی نجات و کمک دار، محور‌های درون استانی را در چهار مسیر اصلی (جنوب به شمال و شرق به غرب و برعکس) به‌طور کامل پشتیبانی می‌کنند.

مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه هفدهم تیرماه در شهر‌های نجف و کربلا و روز پنجشنبه ۱۸ تیر مصادف با بیست و چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع)، مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار می‌شود.