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در یکصد و بیست و هشتمین شب تجمعات مردمی، شهرستان رباط کریم شاهد حضور میلیونی و پرشوری از شیفتگان ولایت بود که برای آخرین دیدار و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، گرد هم آمدند تا پیامی از اتحاد و همبستگی را به دنیا برسانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی دیار کریمان حضور میلیونی شیفتگان ولایت در آخرین دیدار با آقای شهید خود را حاوی پیام اقتدار و انسجام و ادای دین به رهبر مجاهد و شهید دانستند.
رباط کریمیها به نخستین جانفدای جنگتحمیلی سوم قول دادند که حافظ آرمانهای امام شهیدشان باشند و در این عرصه از نثار جان خود دریغ نکنند.