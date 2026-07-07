طنین حضور میلیونی در شب ۱۲۸ رباط کریم؛ پیام اقتدار و انسجام در بدرقای قائد امت

در یکصد و بیست و هشتمین شب تجمعات مردمی، شهرستان رباط کریم شاهد حضور میلیونی و پرشوری از شیفتگان ولایت بود که برای آخرین دیدار و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، گرد هم آمدند تا پیامی از اتحاد و همبستگی را به دنیا برسانند.