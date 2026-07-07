امیرارسلان و امیرپاشا انوری، قهرمانان نوجوان مازندرانی با اهدای مدال‌های خود به خانواده‌های شهدای دانش‌آموز، صحنه‌ای ماندگار از ورزش و نوعدوستی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دو برادر نوجوان اهل سوادکوه شمالی با درخشش در مسابقات بین‌المللی جوجیتسوی برزیلی گرنداسلم استانبول، افتخاری دیگر برای ورزش مازندران رقم زدند و سپس با اقدامی ارزشمند، مدال‌های کسب‌شده را به خانواده‌های شهدای دانش‌آموز میناب اهدا کردند.

امیرارسلان و امیرپاشا انوری، دو ورزشکار نوجوان مازندرانی، در رقابت‌های معتبر جوجیتسوی برزیلی که با حضور تیم‌های برتر جهان در استانبول برگزار شد، موفق به کسب نشان‌های رنگارنگ شدند و نام خود را در میان مدال‌آوران این مسابقات به ثبت رساندند.

اما آنچه این موفقیت را از یک افتخار ورزشی صرف فراتر برد، اقدام انساندوستانه‌ی این دو برادر بود. آنها پس از بازگشت به ایران، مدال‌های ارزشمند خود را به خانواده‌های شهدای دانش‌آموز شهرستان میناب اهدا کردند تا ارادت خود را به مقام والای شهدا و خانواده‌های ایثارگران نشان دهند.