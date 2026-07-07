در یکصد و بیست و هشتمین شب تجمعات مردمی، شهرستان اسلامشهر شاهد حضور پرشور و گسترده شیفتگان ولایت بود که برای سوگواری در فراق رهبر انقلاب و ابراز وفاداری به آرمان‌های ایشان، خیابان‌ها و میادین شهر را مالامال از شور و اندوه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم اسلامشهر در این شب سرنوشت، با تجمعی مقتدرانه، بار دیگر ثابت کردند که پیوند میان امت و رهبر، فراتر از هر مرزی است. این حضور گسترده در شب ۱۲۸، جلوه‌ای از همبستگی عمیق مردم این شهرستان با مسیر عزت و استقلال بود که با شعارهای حماسی و انقلابی، پیام اقتدار ملی را به گوش جهانیان رساند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع مردمی، در حالی که در فضای سرشار از عزای عمیق به سوگواری پرداختند، پاسداری از میراث رهبر شهید را تکلیفی بر دوش تک‌تک مؤمنان دانستند. این حضور پرشور، نشان‌دهنده آن است که توده‌های مردم اسلامشهر در سخت‌ترین شرایط، تکیه‌گاه استوار ولایت باقی خواهند ماند.

این تجمع شبانه در اسلامشهر، نمادی از انسجام اجتماعی و ایمان راسخ ملتی بود که در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، هرگز کوتاه نمی‌آیند و عزم خود را برای تداوم راه رهبر شهید در تمامی عرصه‌ها ابراز داشتند.