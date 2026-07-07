ثبت ۲۶۴ شکایت در سامانه ۱۵۴۰ محیط زیست البرز
رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز از ثبت ۲۶۴ شکایت و گزارش مردمی در سامانه ۱۵۴۰ در سهماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
محمد محمودی گفت: در سهماهه نخست امسال، در مجموع ۲۶۴ شکایت و گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۵۴۰ ثبت و پس از بررسی، مطابق ضوابط در دستور کار واحدهای ذیربط قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: از مجموع گزارشهای ثبتشده، ۱۳۴ مورد مربوط به حوادث زیستمحیطی، ۲۰ مورد مربوط به آلودگیهای محیط زیستی، چهار مورد تخریب و تصرف، دو مورد قطع درختان و یک مورد ساختوساز غیرمجاز میباشد.
محمودی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از تماسهای ثبتشده مربوط به موضوعات خارج از حوزه مأموریت مستقیم سازمان حفاظت محیط زیست است تصریح کرد: ۲۳۷ مورد از تماسها به موضوعاتی از جمله حیوانات اهلی و حیوانآزاری، سگها و گربهها، آلودگیهای صوتی ناشی از باشگاهها، وسایل نقلیه دارای شاکی خصوصی، مشاغل و صنوف درونشهری، تحویل و زندهگیری حیاتوحش، محلهای جمعآوری و آتشزدن ضایعات، شکایات مرتبط با پرندهفروشیها اختصاص داشته است.
رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در صیانت از محیط زیست، خاطرنشان کرد: سامانه ۱۵۴۰ یکی از مهمترین بسترهای ارتباطی میان مردم و سازمان حفاظت محیط زیست است و گزارشهای مردمی نقش مؤثری در شناسایی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و مسائل زیستمحیطی دارد.