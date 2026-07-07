پخش زنده
امروز: -
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی از تغییر مسیر تردد خودروها به سمت مشهد مقدس از ورودی غربی شهر بجنورد همزمان با برگزاری مراسم بدرقه قائد شهید امت و افزایش حجم سفرها در این محور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حامد معروف گفت: با توجه به تردد زائران مراسم تشییع قائد شهید امت و پیشبینی افزایش حجم سفرها به سمت مقصد مشهد مقدس در روزهای سهشنبه تا جمعه (۱۶ تا ۲۰ تیرماه)، با هماهنگی استانداری و پلیس راه استان، مسیر تردد از ورودی غربی شهر بجنورد به سمت مشهد تغییر یافت تا از ظرفیت کنارگذر بجنورد برای روانسازی ترافیک استفاده شود.
وی افزود: به منظور تأمین ایمنی کاربران جادهای، اقدامات لازم از جمله آرامسازی ترافیک، خطکشی، آشکارسازی مسیر جایگزین و نصب بنرهای اطلاعرسانی در محل اجرا شده است.
معروف با اشاره به حضور مستمر نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: گشتهای راهداری و پلیس راه به صورت ۲۴ ساعته در این محدوده مستقر هستند و بر وضعیت تردد و ایمنی مسیر نظارت خواهند داشت.
وی همچنین از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بخصوص سرعت مطمئنه، مسیرهای تعیینشده را دنبال کنند و ادامه داد: ضمن پوزش از مترددین به جاده قدیم بدرانلو، به دلیل اجرای این طرح، دوربرگردان بیدک و شهرک صنعتی به صورت موقت مسدود شده و پس از پایان تردد زائران، بازگشایی خواهد شد.