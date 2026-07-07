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ائتلاف سیاسی چارچوب هماهنگی شیعی عراق بار دیگر مردم این کشور را به حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر آیت الله العظمی «سید علی خامنهای» رهبر شهید امت اسلام فراخواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر اطلاع رسانی چارچوب هماهنگی شیعی در بیانیهای اعلام کرد که این ائتلاف سیاسی، دویست و هشتاد و سومین جلسه عادی خود را در دفتر «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر با حضور «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی و «علی الزیدی» نخست وزیر عراق برگزار کرد.
این دفتر اطلاع رسانی افزود: در این نشست، چارچوب هماهنگی شیعی تدارکات در حال انجام برای مراسم تشییع پیکر شهید امت اسلامی، آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای (قدس سره الشریف) را در سطوح رسمی و مردمی بررسی کرد.
این بیانیه افزود: شرکتکنندگان در این جلسه بار دیگر مردم عراق را برای مشارکت گسترده در این مراسم جهت تحقق میراث ماندگار شهید و مواضع خود در حمایت از آرمانهای امت، دعوت کردند.
در این بیانیه آمده است: همچنین شرکتکنندگان در مورد آخرین تحولات در صحنه ملی به ویژه در مورد ادامه مبارزه با فساد، بحث و گفتوگو کردند.
بر این اساس، رهبران چارچوب هماهنگی بار دیگر بر حمایت خود از اقدامات دولت و دستگاه قضایی عراق در مبارزه با آفت فساد و جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی تاکید کردند.
بیانیه افزود که با پایان تعطیلات قانونگذاری و از سرگیری جلسات مجلس نمایندگان عراق، چارچوب هماهنگی بر لزوم حرکت مجلس نمایندگان به سمت فعال کردن سازوکارهای نظارتی همگام با اقدامات دولتی و قضایی، علاوه بر افزایش تلاشها برای وضع قوانین مهم تاکید کرد.
بر اساس اعلام مقامات عراق، پیکر مطهر شهید امت حضرت آیتالله خامنهای عصر سهشنبه به نجف خواهد رسید و مراسم رسمی تشییع توسط دولتمردان دو کشور ایران و عراق برگزار خواهد شد.
بر این اساس، پیکر مطهر امام شهید، ساعت ۶ صبح چهارشنبه با حضور میلیونها عراقی از کوفه تا نجف تشییع میشود و بعد از آن در ساعت ۱۶ (به وقت عراق) پیکر مطهر ایشان در برخی مناطق شهر کربلای معلا و سپس در حرم حضرت سید الشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشییع خواهد شد.