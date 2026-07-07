به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر اطلاع رسانی چارچوب هماهنگی شیعی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ائتلاف سیاسی، دویست و هشتاد و سومین جلسه عادی خود را در دفتر «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر با حضور «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی و «علی الزیدی» نخست وزیر عراق برگزار کرد.

این دفتر اطلاع رسانی افزود: در این نشست، چارچوب هماهنگی شیعی تدارکات در حال انجام برای مراسم تشییع پیکر شهید امت اسلامی، آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) را در سطوح رسمی و مردمی بررسی کرد.

این بیانیه افزود: شرکت‌کنندگان در این جلسه بار دیگر مردم عراق را برای مشارکت گسترده در این مراسم جهت تحقق میراث ماندگار شهید و مواضع خود در حمایت از آرمان‌های امت، دعوت کردند.

در این بیانیه آمده است: همچنین شرکت‌کنندگان در مورد آخرین تحولات در صحنه ملی به ویژه در مورد ادامه مبارزه با فساد، بحث و گفت‌و‌گو کردند.

بر این اساس، رهبران چارچوب هماهنگی بار دیگر بر حمایت خود از اقدامات دولت و دستگاه قضایی عراق در مبارزه با آفت فساد و جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی تاکید کردند.

بیانیه افزود که با پایان تعطیلات قانونگذاری و از سرگیری جلسات مجلس نمایندگان عراق، چارچوب هماهنگی بر لزوم حرکت مجلس نمایندگان به سمت فعال کردن سازوکار‌های نظارتی همگام با اقدامات دولتی و قضایی، علاوه بر افزایش تلاش‌ها برای وضع قوانین مهم تاکید کرد.

بر اساس اعلام مقامات عراق، پیکر مطهر شهید امت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای عصر سه‌شنبه به نجف خواهد رسید و مراسم رسمی تشییع توسط دولتمردان دو کشور ایران و عراق برگزار خواهد شد.

بر این اساس، پیکر مطهر امام شهید، ساعت ۶ صبح چهارشنبه با حضور میلیون‌ها عراقی از کوفه تا نجف تشییع می‌شود و بعد از آن در ساعت ۱۶ (به وقت عراق) پیکر مطهر ایشان در برخی مناطق شهر کربلای معلا و سپس در حرم حضرت سید الشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشییع خواهد شد.