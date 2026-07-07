لویه و بویراحمد ، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان، این اجتماع را نماد اقتدار، بصیرت و وفاداری ملت ایران دانست و گفت: این حضور تاریخی ضمن برهم زدن محاسبات دشمنان، جایگاه جمهوری اسلامی را بیش از پیش در معادلات جهانی تثبیت کرد و نشان داد ملت ایران همچنان پرچمدار جبهه حق و مقاومت است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

ستار هدایت‌خواه حضور میلیونی مردم را نمایش اقتدار، بصیرت، شجاعت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: این حضور تاریخی، محاسبات دشمنان را بر هم خواهد زد و بار دیگر قدرت و انسجام جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان داد.

وی افزود: هرچند این مراسم با اندوه و سوگواری مردم همراه بود، اما بُعد حماسی آن بسیار برجسته‌تر بود؛ امروز هر کس به این جمعیت نگاه کند، در کنار اشک و عزاداری، روحیه ایستادگی، مقاومت و آمادگی ملت ایران برای ادامه راه شهدا را مشاهده می‌کند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرچم‌های در دست مردم گفت: همان‌گونه که همه مشاهده می‌کنند، پرچم‌هایی که در دستان مردم قرار دارد، پرچم‌های انتقام و خونخواهی است؛ این پرچم‌ها تنها یک نماد نیست، بلکه بیانگر اراده ملت ایران برای خونخواهی شهدا و استمرار راه آنان است و این نماد خونخواهی، از مظاهر و نشانه‌های زمینه‌سازی برای ظهور منتقم حقیقی حضرت ولی‌عصر (عج) به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: ملت ایران امروز وفاداری و ولایت‌مداری خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند و یکی دیگر از مظاهر قدرت بی‌بدیل جمهوری اسلامی ایران را در برابر دیدگان جهانیان به رخ کشیدند؛ این حضور صرفاً یک مراسم تشییع نبود، بلکه نمایش وحدت، انسجام، ایمان و اقتدار مردمی نظام اسلامی بود.

هدایت‌خواه اضافه کرد: تصور من این است که حضور میلیونی مردم در این تشییع باشکوه، بار دیگر محاسبات غلط دشمنان ملت ایران را اصلاح خواهد کرد و آنان خواهند فهمید که درباره ملت ایران دچار اشتباهات بزرگی شده‌اند؛ دشمنانی که تصور می‌کردند با فشار، تهدید، جنگ و عملیات روانی می‌توانند مردم را از آرمان‌های انقلاب جدا کنند، امروز پاسخ خود را از ملت ایران دریافت کردند.

وی با اشاره به تحلیل‌های مطرح‌شده درباره جایگاه جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ اخیر، گفت: همان‌گونه که بسیاری از تحلیلگران گفته‌اند، هم جنگ چهل‌روزه و هم این حضور حماسی مردم موجب شده است جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت چهارم جهان مطرح شود؛ این قدرت، قدرتی برخاسته از ایمان مردم به قدرت لایزال الهی و حضور آگاهانه، بصیر و حماسی آنان در صحنه است.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از مردم ایران گفت: حقیقتاً هیچ زبانی توان قدردانی از این ملت را ندارد. ملت ایران، ملتی بی‌بدیل، بی‌نظیر، مؤمن، شجاع و وفادار است. همان‌گونه که امام راحل (ره) فرمودند، مردم ایران از مردم حجاز در عصر پیامبر اکرم (ص)، مردم کوفه در دوران امیرالمؤمنین (ع)، امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) برتر، مؤمن‌تر، وفادارتر و شجاع‌تر هستند و امروز نیز این حقیقت را در عمل به اثبات رساندند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران بار دیگر حماسه‌ای بی‌بدیل در تاریخ بشریت آفریدند. از آغاز تاریخ تاکنون، هیچ تشییع پیکری با این عظمت، شکوه و حضور گسترده مردم سابقه نداشته است و ملت ایران همچون همیشه صحنه‌ای خلق کردند که در جهان بی‌سابقه و بی‌نظیر است.

هدایت‌خواه افزود: خداوند متعال این ملت را برای رسیدن به اهداف بلند خود یاری خواهد کرد و بدون تردید این ملت مورد تأییدات الهی و مشمول عنایات ویژه حضرت ولی‌عصر (عج) خواهند بود؛ امامی که بی‌شک امروز در تشییع پیکر نایب خود حضور دارد و شاهد این حضور حماسی، این آمادگی و این تجلی حقیقت انتظار در رفتار ملت ایران است.

وی ادامه داد: این حرکت عظیم، ملت ایران را بیش از گذشته به قله‌های عزت، اقتدار و سربلندی نزدیک کرده و آنان را به عصر ظهور نزدیک‌تر ساخته است. امید داریم این حضور، این وحدت و این روحیه انقلابی تا ریشه‌کن شدن همه مظاهر زور، قلدری، استکبار و ظلم در جهان استمرار یابد.