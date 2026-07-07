جمعی از ناشنوایان کرمانی با حضور در مراسم بدرقه قائد شهید امت، ضمن ادای احترام، در مسیر برگزاری مراسم نیز با مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه، به زائران و شرکت‌کنندگان خدمت‌رسانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،جمعی از ناشنوایان کرمانی با حضور پرشور در مراسم بدرقه قائد شهید امت، جلوه‌ای از همدلی، مشارکت اجتماعی و ارادت خود را به نمایش گذاشتند.

این گروه علاوه بر حضور در مراسم، در مسیر تردد زائران نیز با مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه، در خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان نقش‌آفرینی کردند و با توزیع اقلام مورد نیاز و همکاری با عوامل اجرایی، بخشی از خدمات ارائه‌شده به زائران را بر عهده داشتند.

حضور فعال ناشنوایان کرمانی در این مراسم، بار دیگر نشان داد که اقشار مختلف جامعه، فارغ از محدودیت‌های جسمی، در صحنه‌های ملی و مذهبی حضوری مؤثر و مسئولانه دارند.