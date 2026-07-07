وزیر امور خارجه پس از حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید نوشت: نه مردم و نه نیرو‌های مسلح شجاع ما، از هیچ تهدیدی هراسی به خود راه نمی‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در پیام خود تاکید کرده است: میلیون‌ها ایرانی سرافراز با وحدت و همدلی گرد هم آمدند تا به حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و میراث ماندگار ایشان ادای احترام کنند. نه آنان و نه نیروهای مسلح شجاع ما، از هیچ تهدیدی هراس به دل راه نمی‌دهند.

عراقچی تصریح کرده است: بند ۱۳ یادداشت تفاهم کاملاً روشن و صریح است: تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. به امضای خود پایبند باشید.