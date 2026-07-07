آتش‌سوزی مراتع نوار مرزی آق‌داغ شهرستان قصر شیرین با مشارکت نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، ارتش، ستاد مدیریت بحران و گروه‌های مردمی مهار شد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قصرشیرین با اعلام این خبر گفت: این آتش سوزی از بعدازظهر دیروز گذشته از خاک عراق آغاز شد و به دلیل وزش باد به مراتع نوار مرزی آق‌داغ در شهرستان قصرشیرین سرایت کرد.

کیومرث جاودان افزود: برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد بیش از ۱۲ هکتار از مراتع فقیر این منطقه در آتش سوخته است، اما با حضور به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، اعضای ستاد مدیریت بحران، نیرو‌های ارتش و گروه مردمی یاوران زاگرس، از گسترش حریق به دیگر عرصه‌های طبیعی جلوگیری شد.

وی با اشاره به تکرار آتش‌سوزی‌ها در فصل گرما گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون چندین مورد حریق در عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان رخ داده که در مجموع بیش از ۱۸ هکتار از مراتع را دچار خسارت کرده است.

جاودان با بیان اینکه بخش عمده این آتش‌سوزی‌ها از آن سوی مرز و از خاک عراق به داخل کشور سرایت می‌کند، افزود: گرمای هوا، وزش باد و شرایط جغرافیایی منطقه، عملیات مهار آتش را دشوارتر می‌کند.

وی همچنین از کمبود تجهیزات اطفای حریق در شهرستان خبر داد و خواستار تأمین امکانات مورد نیاز از سوی ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه شد.