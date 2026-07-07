مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران برنامه‌های آبرسانی مطابق پیش‌بینی‌ها و بدون هیچ‌گونه اختلال در مصلی، زائرشهر‌ها و سایر نقاط پیش‌بینی‌شده برای حضور زائران اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا جزقاسمی گفت: تأمین آب شرب مورد نیاز مصلی، زائرشهرها و سایر محل‌های اسکان و حضور زائران به‌صورت پایدار انجام شد و در هیچ‌یک از نقاط تحت پوشش، مشکلی در زمینه تأمین آب وجود نداشت.

وی افزود: هر نقطه‌ای که برای تأمین آب مورد نیاز مراسم به شرکت آب و فاضلاب اعلام شد، در سریع‌ترین زمان ممکن زیر پوشش قرار گرفت و خدمات آبرسانی با آمادگی کامل و بدون وقفه ارائه شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: تمهیدات لازم پیش‌بینی شده بود تا زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم از نظر تأمین آب شرب با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوند و خدمات به‌صورت مستمر ادامه یابد.

جزقاسمی هم‌چنین با اشاره به فعالیت موکب شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در کنار مأموریت اصلی شرکت در تأمین پایدار آب، برنامه‌های فرهنگی متنوعی نیز در این موکب اجرا شد و صنعت آب و فاضلاب علاوه بر انجام وظایف تخصصی خود، مسئولیت‌های اجتماعی را نیز دنبال می‌کند و تلاش دارد با اجرای برنامه‌های فرهنگی، در تبیین و معرفی ابعاد شخصیتی رهبر انقلاب به زائران و مراجعه‌کنندگان نقش‌آفرینی کند.