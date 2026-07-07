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رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از اجرای عملیات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز در ۳۷۸ هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان در سال زراعی جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، با تشریح اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت و کنترل علفهای هرز در سال زراعی جاری اظهار کرد: با برنامهریزی منسجم، تشکیل اکیپهای کارشناسی شبکه مراقبت، همکاری فرمانداران، بخشداران، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستاها، کشاورزان پیشرو و حضور مستمر کارشناسان در عرصههای زراعی، عملیات مبارزه شیمیایی با علفهای هرز در مجموع ۳۷۸ هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان اجرا شد.
سعدی نقشبندی با اشاره به اهمیت این عملیات در حفظ تولید افزود: در صورت عدم کنترل علفهای هرز، به دلیل رقابت برای جذب آب، مواد غذایی و نور و همچنین ترشح مواد بازدارنده از سوی برخی گونهها، عملکرد مزارع گندم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش مییابد. علاوه بر این، افزایش بانک بذر علفهای هرز در خاک، ریزش بیشتر محصول هنگام برداشت و افت کیفیت و قیمت گندم تحویلی به مراکز خرید از دیگر پیامدهای عدم مبارزه بهموقع با علفهای هرز است.
وی درباره چالشهای اجرای این عملیات گفت: از نظر تأمین سموم مورد نیاز، هیچ کمبودی در استان وجود نداشت و با رصد مستمر داروخانههای گیاهپزشکی و هماهنگی با سازمان حفظ نباتات کشور، نیاز استان بهطور کامل تأمین شد.
نقشبندی ادامه داد: مهمترین چالش سال زراعی جاری، تداوم بارندگیها از اسفندماه تا اردیبهشت و نوسانات دمایی بود که زمان مناسب سمپاشی را محدود میکرد. کارشناسان حفظ نباتات با بهرهگیری از اطلاعات مراکز هواشناسی شهرستانها، زمان دقیق عملیات را مشخص و به کشاورزان اطلاعرسانی کردند تا در فاصله بین بارندگیها و در شرایط مناسب دمایی، عملیات سمپاشی انجام شود.
وی با قدردانی از تلاش کارشناسان حفظ نباتات استان اظهار داشت: با وجود همزمانی آغاز فصل مبارزه با عوامل خسارتزای گیاهی با شرایط جنگ تحمیلی رمضان در کشور، کارشناسان مدیریت حفظ نباتات و شهرستانهای تابعه بهصورت مستمر، حتی در شیفت عصر و ایام تعطیل، در مزارع حضور داشتند و علاوه بر آموزشهای علمی و ترویجی، نسبت به کالیبراسیون دستگاههای سمپاش و آموزش نحوه صحیح مصرف سموم اقدام کردند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از اجرای برنامههای گسترده اطلاعرسانی به منظور مبارزه با علفهای هرز نیز خبر داد و گفت: در این راستا حدود ۶۰ هزار پیامک آموزشی برای گندمکاران استان ارسال شد، ۶ جلسه قرارگاه مدیریت و کنترل علفهای هرز تشکیل و دو گزارش خبری نیز از طریق سیمای مرکز کردستان برای آگاهیبخشی کشاورزان پخش شد.
نقشبندی درباره روند زمانی اجرای این طرح نیز افزود: با توجه به تنوع اقلیمی استان، عملیات مبارزه شیمیایی از دهه سوم اسفندماه در شهرستان کامیاران آغاز شد و تا دهه نخست خردادماه در شهرستانهای بیجار و دیواندره ادامه یافت.
وی با اشاره به سطح عملیات انجام شده در محصولات مختلف بیان کرد: از مجموع عملیات انجام شده، ۳۷۰ هزار هکتار مربوط به مزارع گندم و بیش از هشت هزار هکتار مربوط به مزارع جو بود. همچنین در مزارع نخود نیز سه هزار هکتار مبارزه شیمیایی و بیش از ۲۵ هزار هکتار مبارزه مکانیکی و وجین علیه علفهای هرز انجام شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: بر اساس آمارهای ثبت شده، بیش از ۳۶۰ هزار هکتار از مزارع گندم علیه علفهای هرز پهنبرگ و بیش از هفت هزار هکتار علیه علفهای هرز باریکبرگ تحت پوشش عملیات مبارزه شیمیایی قرار گرفت.
نقشبندی با تأکید بر جایگاه مدیریت عوامل خسارتزای گیاهی در امنیت غذایی گفت: کنترل اصولی آفات، بیماریها و علفهای هرز یکی از مهمترین راهکارهای حفظ تولید، ارتقای ضریب امنیت غذایی و حمایت از معیشت کشاورزان است و اجرای موفق این برنامه در سال جاری نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید مزارع استان ایفا کرده است.
وی در پایان با توصیه به کشاورزان برای مصرف اصولی سموم کشاورزی اظهار کرد: انتخاب سم مناسب، رعایت زمان صحیح سمپاشی، مصرف دُز توصیهشده، کالیبراسیون دستگاههای سمپاش و رعایت نکات ایمنی و زیستمحیطی از مهمترین توصیههای کارشناسان حفظ نباتات است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خاطرنشان کرد: بهمنظور اطمینان از سلامت محصولات کشاورزی، همهساله با همکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از محصولات زراعی و باغی استان نمونهبرداری و میزان باقیمانده سموم، نیترات و فلزات سنگین بررسی میشود که نتایج این پایشها نشان میدهد گندم تولیدی استان کردستان از سلامت مطلوب برخوردار است.