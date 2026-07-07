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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،طاهر کیامهر سه شنبه ۱۶ تیر در حاشیه اجرای طرح مهتاب در جمع خبرنگاران گفت: این ۴۱ دستگاه ماینر با مصرف حدود ۱۳۰ کیلووات، بار قابل‌توجهی را به شبکه برق تحمیل کرده بود؛ توانی که می‌تواند برق مورد نیاز حدود ۱۳۰ تا ۱۶۰ خانوار را در ساعات عادی مصرف تأمین کند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی اضافه کرد: این کشف، نمونه‌ای از پدیده "برق به نام صنعت، به کام برق‌دزدان" است؛ جایی که برق یارانه‌ای و با هدف حمایت از تولید، به جای رونق صنعت، صرف استخراج غیرقانونی رمزارز می‌شود؛ چنین اقداماتی علاوه بر تضییع حقوق تولیدکنندگان واقعی، موجب افزایش بار شبکه، کاهش پایداری تأمین برق و تحمیل هزینه به عموم مشترکان می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و سایر جلوه‌های بدمصرفی، یکی از محورهای اصلی طرح ملی "مهتاب"( مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) است و این اقدامات با همکاری دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی با جدیت ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه داد: از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند تا علاوه بر بهره مندی از دریافت پاداش نقدی ، با مشارکت عمومی، از هدررفت منابع ملی و آسیب به شبکه برق جلوگیری شود.